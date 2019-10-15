"Sağlık Elde Başlar Projesi" devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle hayata geçirilen "Sağlık Elde Başlar Projesi" 3. yılında bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşması hedeflenen projede, çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılması için çalışma yapılıyor.

Proje kapsamında, Şehit Ömer Can Katar İlkokulu'nda düzenlenen eğitime, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Koç Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Özgür Gözer ve Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Süda Tekin katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "El yıkamak aynı zamanda bir alışkanlıktır. Bilim insanlarının ifade ettiği üzere hastalıkların en az yarısı elimizdeki mikroplardan bulaşıyor. Alışkanlık dediğimiz şey küçük yaşlarda başlar." ifadelerini kullandı.

Koç Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Süda Tekin de şunları kaydetti:

"Bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve etkili yolu el yıkamadan geçer. Üstelik uygun teknikle yıkanmayan ellerde bakteriler yaşamaya devam etmekte ve hastalığa neden olabilmektedir. Özellikle tuvalet sonrası, yemekten önce ve günlük aktivitelerden sonra sadece ellerin yıkanmasıyla bile enfeksiyon hastalıkları yüzde 60'tan fazla önlenebilmektedir. Alışkanlık küçük yaşlarda başlar. Küçük yaşlardan başlayarak el temizliği konusunda eğitim verilmesi ve bilinçlendirilmesi önem taşıyor. Bu bilinçlendirme kapsamında Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 'Sağlık Elde Başlar Projesi'nin üçüncü yılında Zeytinburnu bölgesinde 14 ilköğretim okulunda 5 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."