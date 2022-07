Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden Bakan Koca'ya Çağrı: "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi İçin İş Birliğine Açığız"

Sağlık emek-meslek örgütleri, sağlıkta şiddete karşı alınması gereken önlemleri görüşmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dilekçeyle randevu istedi. Türk Diş hekimleri Birliği (TDB) Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre, "Şiddet ortamının çözülmesi için kendi önerilerimizi, Bakanlığımızla birlikte ortak yapabileceklerimizi ve geleceğe dönük olarak bu şiddetin ve bu riskin ortadan kaldırılması için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu tüm örgütler olarak bildiriyoruz, Bakan beyden de en kısa sürede bir yanıt bekliyoruz" dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Diş hekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, bugün Sağlık Bakanlığı'na giderek sağlıkta şiddeti önlemek için Bakan Fahrettin Koca'ya iş birliği çağrısı yaptı. Sağlık emek-meslek örgütleri Bakan Koca'ya iletilmesi için randevu istemi içeren dilekçeyi, Sağlık Bakanlığı'na verdi. Dilekçe teslimine TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Dilekçe tesliminin ardından Bakanlık önünde kısa bir açıklama yapan TDB Genel Sekreteri Kadir Tümay İmre, Sağlık Bakanı'ndan daha önce de randevu talebinde bulunduklarını ama bir yanıt alamadıklarını hatırlattı. İmre, şöyle dedi:

"BAKAN BEYDEN DE EN KISA SÜREDE BİR YANIT BEKLİYORUZ"

"Özellikle sağlıkta şiddet konusunda biz meslek örgütleri ve emek örgütleri olarak her iş birliğine hazır olduğumuzu, özellikle Bakan beyle bu yüzden görüşmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Son yıllarda ve özellikle de son aylarda iyice tırmanan ve her sağlık çalışanının artık bu korkuyla görev yapmak zorunda kaldığı bu şiddet ortamının çözülmesi için kendi önerilerimizi, Bakanlığımızla birlikte ortak yapabileceklerimizi ve geleceğe dönük olarak bu şiddetin ve bu riskin ortadan kaldırılması için her türlü iş birliğine açık olduğumuzu tüm örgütler olarak bildiriyoruz, Bakan beyden de en kısa sürede bir yanıt bekliyoruz."

"SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İDARİ DÜZENLEMELER İÇİN RANDEVU İSTENDİ"

Bakanlığa sunulan dilekçede; sağlık çalışanlarının yıllar içinde değersizleştirilmesi, çalışma koşullarının ağırlaştırılması ve toplumdaki şiddet davranışının yaygınlaşması sonucu sağlık ortamlarının giderek güvensiz hale geldiği belirtildi. Kışkırtılmış sağlık talebiyle nitelik yerine niceliğin dayatılmasından, dayanışma yerine yarışmanın zorlanmasından, şiddetin önlenmesine dönük yeterli ve caydırıcı hukuki düzenlemeler yapılmamasından söz edilen dilekçede, bu durumun sağlık çalışanlarının yurt dışına gitme oranını artırdığına dikkat çekildi. Dilekçede, sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik idari düzenlemeleri görüşmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan randevu istendi.