Sağlık Emekçileri: "Sağlık Emekçileri Haklarını Almak İçin 29 Mayıs'ta Ankara'da Düzenlenecek Beyaz Mitingde Olacak" - Son Dakika
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Sağlık Emekçileri: "Sağlık Emekçileri Haklarını Almak İçin 29 Mayıs'ta Ankara'da Düzenlenecek Beyaz Mitingde Olacak"

13.05.2022 13:42
Sağlık Emekçileri: "Sağlık Emekçileri Haklarını Almak İçin 29 Mayıs'ta Ankara'da Düzenlenecek Beyaz Mitingde Olacak"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Sağlık emekçileri haklarını almak için 29 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek Beyaz Mitingde olacak” açıklamasını yaptı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, "Sağlık emekçileri haklarını almak için 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek Beyaz Mitingde olacak" açıklamasını yaptı.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, sağlık emekçilerinin haklarını almak için 29 Mayıs'ta Ankara'da "Beyaz miting" düzenleyeceklerini belirterek basın açıklaması yaptı. Yalçınkaya'nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Sağlık emekçileri haklarını almak için 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenecek merkezi Beyaz Mitingde olacak.

Sağlık Bakanlığı'na yönelik 663 sayılı KHK ve 694 sayılı KHK bir gecede yayınlanıp, 100 yıllık Bakanlığın tüm kurumlarında köklü değişiklik yapılırken ülkemizde kamu, özel ve üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarında görev yapan 1.156.670 sağlık emekçisine yönelik düzenlemeler yasalaşmamakta.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ SÖZ KONUSU EMEKÇİLER OLUNCA KAĞNI HIZINI BİLE ARATIYOR"

Şirket mantığı ile hızlı kararların uygulanacağı üzerinden halkın önüne sunulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi söz konusu emekçiler olunca kağnı hızını bile aratıyor.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bugün hükümetten taleplerini karşılanması noktasında mücadele etmesinin yanında hükümetin tarih vererek uygulanacağı sözünü verdiği vaatler için dahi mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır.

"MÜCADELEMİZİ 29 MAYIS'TA ANKARA'DA DÜZENLEYECEĞİMİZ BEYAZ MİTİNG İLE SÜRDÜRECEĞİZ"

Hükümet yetkilileri tarafından;

-24/05/2018 tarihinde (1450 gün geçti) Cumhurbaşkanı tarafından ek gösterge müjdesi verildi

-18/04/2021 tarihinde (390 gün geçti) Bakan sağlık çalışanlarının aldığı ek ödemeyi hakkaniyetsizliğine vurgu yapıp hakkaniyeti sağlayacağını ifade etti

-01/12/2021 tarihinde (163 gün geçti) Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından hekimlere emeklilik ve çalışırken maaş iyileştirmesi müjdesi verildi

-14/03/2022 tarihinde (60 gün geçti) Cumhurbaşkanı tarafından sağlık emekçilerine 5 ayrı müjde verildi. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri Aralık ayından itibaren iş bırakma ile sürdürdüğümüz mücadelemizi 29 Mayıs'ta Ankara'da düzenleyeceğimiz Beyaz Miting ile sürdüreceğiz…"

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Hükümet, Miting, Ankara, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Sağlık Emekçileri: "Sağlık Emekçileri Haklarını Almak İçin 29 Mayıs'ta Ankara'da Düzenlenecek Beyaz Mitingde Olacak" - Son Dakika
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