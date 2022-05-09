Sağlık Emekçileri Sendikası: "2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır" - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Emekçileri Sendikası: "2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır"

09.05.2022 11:12

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, devlet memurlarına yapılan doğum yardımında yedi yıldır artış yapılmadığına dikkat çekti. “Son yedi yılda doğum yardımında artış olmaması nedeniyle 2015 yılında 115 dolar olan doğum yardımı bugün 20 dolara inmiş durumdadır. Bu ücretle değil doğum masrafını karşılamak, bu ücret çocuğun bir aylık bez masrafını karşılamıyor. TÜİK’e göre 2015-2022 arası hastanelerde doğum ücreti yüzde 380, bebek bezi yüzde 268 artmış durumda” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, devlet memurlarına yapılan doğum yardımında yedi yıldır artış yapılmadığına dikkat çekti. "Son yedi yılda doğum yardımında artış olmaması nedeniyle 2015 yılında 115 dolar olan doğum yardımı bugün 20 dolara inmiş durumdadır. Bu ücretle değil doğum masrafını karşılamak, bu ücret çocuğun bir aylık bez masrafını karşılamıyor. TÜİK'e göre 2015-2022 arası hastanelerde doğum ücreti yüzde 380, bebek bezi yüzde 268 artmış durumda" dedi.

KESK'e bağlı SES'in Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, devlet memurlarına yapılan doğum yardımında yedi yıldır artış yapılmaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalçınkaya, 2015 yılına kadar devlet memurlarının 2 bin 500 katsayının aylık maaş katsayısı ile çarpımı ile doğum yardımı ödemesi aldığını, altı ayda bir değişen katsayı ile enflasyon gibi kayıplar karşısında bu ödemenin güncellendiğini hatırlattı.

Yalçınkaya, 2015 yılında Devlet Memurları Kanunu'nun doğum yardımını düzenleyen 207'nci maddesinin yürürlükten kaldırıldığını ve yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek "Düzenlemenin gerçekleştiği dönem devlet memurları doğum yardımı olarak 271 TL alırken, yeni düzenlemeyle birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı hakkı verildi" dedi.

"DEĞİL DOĞUM MASRAFINI KARŞILAMAK, BU ÜCRET ÇOCUĞUN BİR AYLIK BEZ MASRAFINI KARŞILAMIYOR"

Yeni düzenlemeye o dönem doğum yardımını iyileştirmesi nedeniyle devlet memurları tarafından itiraz edilmediğini kaydeden Yalçınkaya'nın açıklaması şöyle:

"Ancak düzenlemenin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen bu belirlenen tutarlarda tek kuruş artışa gidilmedi. Düzenleme üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen hala birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı verilmekte. Son yedi yılda doğum yardımında artış olmaması nedeniyle 2015 yılında 115 dolar olan doğum yardımı bugün 20 dolara inmiş durumdadır. Bu ücretle değil doğum masrafını karşılamak, bu ücret çocuğun bir aylık bez masrafını karşılamıyor. TÜİK'e göre 2015-2022 arası hastanelerde doğum ücreti yüzde 380, bebek bezi yüzde 268 artmış durumda."

(Görüntü: Arşiv)

Sağlık Emekçileri Sendikası: 2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır
Sağlık Emekçileri Sendikası: 2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır
Sağlık Emekçileri Sendikası: 2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır
Sağlık Emekçileri Sendikası: 2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara, dolar, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sağlık Emekçileri Sendikası: '2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır' - Son Dakika


Son Dakika
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
11:16 Eski sevgilisini eğlence merkezinden kaçırdı, arabaya bindirip saatlerce dövdü: Savcı 16 yıl hapsini istedi
11:15 Nazi konseptli düğün tepkilere neden oldu
11:08 Adana'da dönerciler arasında silahlı çatışma: Seyyar dönerci iki kardeşi taradı
11:00 Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den İmamoğlu'na yanıt geldi
10:55 Nepal, yerel seçimler öncesi sınır kapılarını kapatıyor
10:46 Çalıştığı eski iş yerinden yarım milyon liraya yakın para çaldı! Suçunu itiraf eden şüpheli tutuklandı
10:41 Çağlar Ökten'den eşi Seda Sayan'a aşk dolu sözler: Kadın kadın olacak be
10:39 9 Mayıs Zafer Bayramı töreninde konuşan Putin: Nazizm'i un ufak edenlerin anısını korumak görevimiz
10:36 Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 11:23:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Emekçileri Sendikası: "2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement