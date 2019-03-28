Sağlık Eski Bakanı Dr. Müezzinoğlu'ndan 'Seçim Güvenliği' Açıklaması

Sağlık eski Bakanı Dr. Müezzinoğlu'ndan 'seçim güvenliği' açıklamasıEDİRNE - Sağlık eski Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, "Türkiye'de seçimler zaman zaman çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır" dedi.

Sağlık eski Bakanı Dr. Müezzinoğlu'ndan 'seçim güvenliği' açıklaması



EDİRNE - Sağlık eski Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, "Türkiye'de seçimler zaman zaman çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır" dedi.

Partisinin ziyaretlerine katılmak üzere Edirne'ye gelen önceki dönem Sağlık Bakanlarından Dr. Mehmet Müezzinoğlu, 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır"

Türkiye'nin geçmiş seçim tarihlerinde her zaman güvenli ve güvenilir seçimler yaşadığına dikkat çeken Müezzinoğlu, "Türkiye'deki seçimleri 1970 yılından bu yana iyi kötü takip eden izleyen bir kardeşiniz olarak, Türkiye'de seçimler zaman zaman çok basit, ufak, lokal eksiklikler olmasına rağmen seçimleri bu millet hep güvenli yapmıştır. Devletiyle, yöneticileriyle, seçmeniyle seçimlerimiz hep güvenli olmuştur. O nedenle bu seçimlerinde, zaman zaman seçimlerden önce birçok dedikodu üretmeye çalışırlar ama ben Yunanistan'ı iyi bilirim. Oralarda da oy kullanmış biri olarak, Türkiye gerek seçmen açısından gerekse sandığın güvenliği açısından son derece saygın seçimleri hep yaptı, yapmaya da devam edecektir. Çok nadir, istisnalar belki geçmişte olmuştur ama o da millet vicdanını temsilde ben bir sıkıntı sandık açısından görmüyorum" dedi.

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