Son Dakika Haberleri: Sağlık Görevlileri Hamile Kadına Karlı Yolları Aşarak Ulaştı

Sağlık Görevlileri Hamile Kadına Karlı Yolları Aşarak Ulaştı

56 dakika önce

Sağlık görevlileri hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 112 Acil Sağlık Ekipleri doğum sancısı yaşayan hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı.

Sağlık görevlileri hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 112 Acil Sağlık Ekipleri doğum sancısı yaşayan hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı.
Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan Hatice Göğüs ikametinde aniden rahatsızlandı. Hamile olduğu öğrenilen kadın için sağlık görevlileri kırsal mahalledeki eve ulaşabilmek için 20 kilometrelik karla kaplı yolu paletli ambulans ile aşarak hasta kadına ulaşmayı başardı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Andırın, Kahramanmaraş, Sağlık
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