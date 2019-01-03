Sağlık Görevlileri Hamile Kadına Karlı Yolları Aşarak Ulaştı
56 dakika önce
Sağlık görevlileri hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 112 Acil Sağlık Ekipleri doğum sancısı yaşayan hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı.
Sağlık görevlileri hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta 112 Acil Sağlık Ekipleri doğum sancısı yaşayan hamile kadına karlı yolları aşarak ulaştı.
Kahramanmaraş'ın Andırın
İlçesi Kargaçayırı Mahallesi'nde yaşayan Hatice
Göğüs ikametinde aniden rahatsızlandı. Hamile olduğu öğrenilen kadın için sağlık görevlileri kırsal mahalledeki eve ulaşabilmek için 20 kilometrelik karla kaplı yolu paletli ambulans ile aşarak hasta kadına ulaşmayı başardı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Andırın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan kadının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
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