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Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi

12.08.2021 12:37
Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saim Yılmaz'ın (49) kullandığı 34 BGN 999 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kum Ocakları mevkiinde, şarampole devrildi.

Kazada, ters dönen araçtaki sürücünün yanı sıra 7 aylık Züleyha, Dilek (26) ve Miray Tahtacı (6) ile 1 yaşındaki Esila ve Demet Kocaoğlu ile Abdulbaki Yılmaz (78) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sedyeye konularak şarampolden yola kadar taşınan yaralılar ardından sağlık görevlilerince ambulanslara alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı çocukları vakit kaybetmemek için hastanenin acil servisi önünde ambulanstan alıp kucaklarında koşturarak hastaneye taşıdı.

Saim Yılmaz, Erzincan, Otomobil, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


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