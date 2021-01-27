Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına "nefes" olabilmek için çaba gösteriyor - Son Dakika

Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına "nefes" olabilmek için çaba gösteriyor

27.01.2021 12:37

Son dakika haber: Amasya'da, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için mücadele veriyor.

Amasya'da, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastalarına "nefes" olabilmek için mücadele veriyor.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, AA muhabirine, hastanenin Kovid-19 servisinde çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının zorlu süreçte hastalarının sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Hastaların daha rahat nefes alması için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının maske takmayan, salgını ciddiye almayanları görünce moral bozukluğu yaşadıklarını dile getiren Sezikli, "Herkesi tedbirlere uymaya davet ediyorum." dedi.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Bora Çakmak da Kovid-19'un çok ciddi ve bulaşıcılığı yüksek bir hastalık olduğuna işaret ederek, maalesef hastalığın henüz kesin bir tedavisinin bulunmadığını vurguladı.

Bu yüzden vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Çakmak, hastalık kapıldıktan sonra sadece destek tedavisinin uygulanabildiğini dile getirdi.

Kurallara uymaktan başka yapabilecekleri çok fazla bir şey bulunmadığına dikkati çeken Çakmak, "Nefes açlığı olan bir insan düşünün, nefes alamayan, bilinci açık olan ve bu durumun farkında olan bir insan. Çok kötü bir durum. Yaşarken boğuluyorlar, yemek yiyemiyorlar, çünkü yemek yerken nefes alamıyorlar. Herhalde kimse böyle bir durumla karşılaşmak istemez." ifadesini kullandı.

Kendisinin de bu hastalığı geçirdiğini anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Eşim de doktor, o da geçirdi, ailece atlattık. Sağlık çalışanlarının çoğu bu hastalığı geçiriyor. Ön cephede olanlar bizleriz, yani savaşan bir grup varsa biziz, doktoruyla, hemşiresiyle, sağlık çalışanıyla. Bunu söylemek biraz kaba olabilir belki, elbette bu bizim işimiz, bunu yapacağız tabii ki. Bizim annemiz, babamız neyse serviste yatan hastalarımız da öyledir. Onların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz."

"Hastalarımız rahat nefes alarak geliyor, sonra solunum güçlüğü çekmeye başlıyorlar"

Hemşire Selma Baş Kaya da Kovid-19 sürecinde sağlıkçıların önceki döneme göre 2-3 kat daha fazla çalıştığının altını çizdi.

Bu sürecin çok zor geçtiğini belirten Kaya, şunları söyledi:

"İşten eve gittiğimiz zaman kendimizi izole etmek zorunda kalıyoruz, çocuklarımıza sarılamıyoruz. Sosyal yaşantımız kalmadı, taşıyıcı olabileceğimizi düşünerek kimseyle temas etmemeye özen gösteriyoruz. Ben de koronavirüsü atlattım. Sıkıntılı bir süreçte ağrılarım oldu. Hastalarımız buraya çok rahat nefes alarak geliyor ancak sonrasında solunum güçlüğü çekmeye başlıyorlar. Nefes alamadıklarından şikayet ediyorlar, oksijen verdiğimiz halde rahatlayamıyorlar. Bu zor süreçte sevdiklerini de göremiyorlar, ziyaretçi alamıyoruz. Biz aylardır çok zor bir süreç geçiriyoruz, vatandaşlardan taşın altına elini koymalarını, tedbirlere uyarak işimizi kolaylaştırmalarını istiyoruz."

Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor
Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor
Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor
Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına nefes olabilmek için çaba gösteriyor

Bora Füzesi, Hastane, Selçuk, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sağlık görevlileri, Kovid-19 hastalarına 'nefes' olabilmek için çaba gösteriyor - Son Dakika


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