Sağlık Görevlilerinin Karda Hasta Taşıma Mücadelesi
1 saat önce
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre branda sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki yaşlı hasta, sağlık ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre branda sedyede taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Düden köyünde yaşayan ve nefes darlığı bulunan 77 yaşındaki Fatma Alpaydın'ın durumu fenalaşınca yakınları 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, köyün girişinde yolların kapalı oluşu nedeniyle yaşlı kadına yürüyerek ulaştı.
Alpaydın'a ilk müdahaleyi evde yapan ekip, hastayı çevredekilerin de yardımıyla yaklaşık 500 metre branda sedyeyle köy girişindeki ambulansa taşıdı.
Daha sonra Sincik Devlet Hastanesi
'ne götürülen Alpaydın tedavi altına alındı.
Alpaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:44 Kaynak: AA
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