Sağlık görevlilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

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Gazze'deki Şifa Hastanesi önünde dinlenen sağlık görevlilerinden detay
Ahmed Al Louh ile röportaj Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik günlerdir sürdürdüğü saldırılar nedeniyle aralıksız çalışıyor. 9 Kişiden oluşan ekip, saldırılar sonucu yaralanan Filistinlileri kurtarmak için mücadele veriyor. Filistinli sağlık görevlileri nöbetleri sırasında hastanenin önünde oturarak dinlenmeye çalışıyor.
Kaynak: AA
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