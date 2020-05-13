Sağlık görevlisi baba istedi, oğluna doğum gününde muhabbet kuşu götürüldü - Son Dakika

KOCAELİ'de, sağlık görevlisi olarak çalışan ve 2 aydır çocuklarını göremeyen Aşkın Demet, çocuğunun doğum günü için Sakarya'nın Geyve Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye görevlileri, Bilgehan'a çok istediği muhabbet kuşunu babası adına alarak, hediye etti.

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık görevlisi olarak çalışan Aşkın Demet, koronavirüs salgını nedeniyle eşi Meryem Demet ve 2 oğlunu, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki kayınpederinin evine getirdi. 29 Mart'tan itibaren evine gitmeden yurtta kalan Aşkın Demet, küçük oğlu Bilgehan'ın doğum günü için almak istediği hediyeyi şehirlerarası seyahat kısıtlaması nedeniyle götüremeyeceğini fark edince Geyve Belediyesi'ne mail atarak yardım istedi.

Aşkın Demet, Geyve Belediyesi'ne attığı mailde kendi adına oğlunun çok istediği muhabbet kuşunun alınıp götürülmesini ve tüm masrafları karşılamak istediğini belirtti. Gelen maili gören yetkililer durumu Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya 'ya bildirdi. Murat Kaya'nın talimatı doğrultusunda cevap yazılarak hediyenin kendisi adına belediye ekiplerince götürüleceği belirtilirken, Aşkın Demet ve tüm sağlıkçılara kolaylıklar dilendi.

Baba Aşkın Demet'in istediği muhabbet kuşu alınarak kayınpederine ait Kızılkaya Mahallesi'ndeki eve götürüldü. Kapıda kendisine getirilen muhabbet kuşunu karşılayan küçük Bilgehan Demet çok mutlu oldu. Geyve Belediyesi Zabıta ekipleri, 5 yaşına giren Bilgehan Demet için doğum günü pastası da getirirken, Bilgehan ve ağabeyi Bedirhan Demet'in (11) mutluluğu gözlerinden okundu.

Anne Meryem Demet, "Eşim sağlıkçı, 11 Mart'tan beri görevde. Biz de sağlıkla ilgili çekincelerimiz nedeniyle ailemin yanına geldik çocuklarla. Burası daha doğal bir yer, çocuklar bahçeye çıkabiliyor. Oğlum çok mutlu oldu. İnşallah bu hastalık sürecini yeneceğiz, tüm sağlıkçılara ve eşime görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.