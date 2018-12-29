Son Dakika Haberleri: Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı

Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı

57 dakika önce

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası Ali Gencer'i (82), sağlık görevlisi kar nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sırtında taşıdı.

Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı, System.String[]
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde rahatsızlanan KOAH hastası Ali Gencer'i (82), sağlık görevlisi kar nedeniyle sokağa giremeyen ambulansa sırtında taşıdı. Sağlık görevlisinin yaklaşık 500 metre sırtında taşıdığı Gencer, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

İncesu ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde oturan KOAH hastası Ali Gencer, solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Yakınları da 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine ambulansla gelen sağlık ekipleri kar engeliyle karşılaştı. Kar nedeniyle ambulans evin bulunduğu noktaya gidemedi. Bunun üzerine sağlık görevlileri, ambulansı eve yaklaşık 500 metre mesafede bırakıp, yürüyerek Ali Gencer'e  ulaştı. İlk müdahalesi evde yapılan yaşlı adamı, ambulansa götürebilmek için sağlık personeli Hacı Hasan Durmuş, sırtına aldı. Durmuş, Gencer'i yaklaşık 500 metre sırtında taşıyrarak, ambulansa ulaştırdı. Gencer, ambulansla İncesu Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:22 Kaynak: DHA

Kar, KOAH, Ali Gencer, İncesu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saniyeler Önce Terk Ettiği TIR Çığ Altında Kaldı, Korku Dolu Anlar Kameraya Yansıdı Aleyna Tilki Kar Görünce Kendini Yerden Yere Attı

Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:19:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]