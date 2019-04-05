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Sağlık Görevlisini Silahlı Tehdide Hapis Cezası

59 dakika önce

İZMİR'in Menderes ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında görev yapan sağlık ekibini silahla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık S.S., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sağlık Görevlisini Silahlı Tehdide Hapis Cezası, System.String[]
İZMİR'in Menderes ilçesinde, iki yıl önce çıkan orman yangınında görev yapan sağlık ekibini silahla tehdit ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık S.S., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, 2017 yılının Temmuz ayında çıkan orman yangını sırasında S.S., bölgede bulunan sağlık ekiplerinden böbrek ağrısı şikayetiyle yardım istedi. S.S. ile kendisene müdahale eden sağlık ekipleri arasında tartışma çıktı. Sağlık görevlisi D.B., hastanın kendisini silahla tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Sanık hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan dava açıldı.

Menderes 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık S.S. ve mağdur sağlık görevlisi D.B.'nin avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen S.S., "Beni hastaneye götürmüyor musunuz? İğne yapmıyorsanız gidin buradan" diye söylemesinin ardından elini kolunu salladığını ancak kimseye saldırmadığını öne sürdü. Belindeki silahın olduğu bölgeyi böbrek ağrısı nedeniyle tuttuğunu ileri süren sanık S.S., kimseyi tehdit etmediğini iddia ederek, "Ambulansın arkasında arkadaşlarım vardı. Silahla tehdit etmek amacıyla ateş etsem arkadaşlarımı vurabilirdim. Arkadaşlarıma karşı da bir eylem yapamayacağımdan, onlara yönelik de herhangi bir tehdidim olmadı. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Hakim, tutuksuz S.S.yi 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:54 Kaynak: DHA

Menderes, İzmir, Güncel
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