Sağlık Günleri Etkinlikleri Başladı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Nisan Kanser Haftası ve 8-14 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla 14 gün sürecek sağlık günleri etkinliklerini başlattı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, 1-7 Nisan Kanser Haftası ve 8-14 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla 14 gün sürecek sağlık günleri etkinliklerini başlattı.





Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantlarla başlayan etkinlikler kapsamında, vatandaşlara sağlık konularında bilgilendirmeler yapılıyor.





İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Diş hekimi Zehra Öğüt Demirel, yaptığı açıklamada, "İki hafta boyunca sürecek etkinliklerimizde çocuk gelişimi uzmanlarımız, psikologlarımız, diyetisyenlerimiz, diş hekimlerimiz gibi alanında uzman kişilerce kapalı ve açık alanda etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda tansiyon ölçümü, boy-kilo ölçümü, obezite ile mücadele eğitimleri, kanser taramaları ile ilgili yönlendirmeler, ağız diş taramaları gibi etkinlikler gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.



Demirel, etkinliklerin iki hafta boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi.

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