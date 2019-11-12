Son Dakika Haberleri: Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
Son Dakika Ekonomi Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti - Son Dakika Ekonomi

Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti

7 saat önce

Türkiye'de sağlık harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi.

Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti, System.String[]

Türkiye'de sağlık harcamaları geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sağlık harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,5 arttı ve 140 milyar 647 milyon liradan 165 milyar 234 milyon liraya çıktı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı yüzde 93,8 oldu. Söz konusu oran 2017'de yüzde 93,1 olarak hesaplanmıştı.

Kişi başı sağlık harcaması, 2017'de 1751 lira iken geçen yıl yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 liraya yükseldi.

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,4 oldu. Genel devlet sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon liraya ulaştı. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2017'de yüzde 78 iken geçen yıl yüzde 77,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:39:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık harcamaları 2018'de 165 milyar lirayı geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]