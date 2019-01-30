Son Dakika Haberleri: Sağlık Hizmeti Hastanın Ayağına Götürülüyor

Sağlık Hizmeti Hastanın Ayağına Götürülüyor

1 saat önce

Çorum Sağlık Müdürlüğü tarafından özellikle kış aylarında ulaşımın güç olduğu kırsal yerleşim yerlerindeki hastalara, mobil ekipler aracılığıyla sağlık hizmeti götürülüyor.

Sağlık Hizmeti Hastanın Ayağına Götürülüyor, System.String[]
Çorum Sağlık Müdürlüğü tarafından özellikle kış aylarında ulaşımın güç olduğu kırsal yerleşim yerlerindeki hastalara, mobil ekipler aracılığıyla sağlık hizmeti götürülüyor.

Kış şartlarına uyum sağlayabilecek donanımlı aracıyla kırsal kesime sağlık hizmeti götüren mobil ekip, zorlu kış şartlarında sağlık birimlerine ulaşma imkanı olmayan vatandaşların imdadına koşuyor.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalle ve benzeri yerleşim yerlerine koruyucu sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini, sürdürülebilirliğini ve etkinliğini sağlamak amacıyla "mobil sağlık hizmetleri" uygulamasına başladıklarını söyledi.

Zorlu kış şartlarında mobil sağlık hizmeti aracıyla sağlık hizmetlerinin aksaklığa mahal vermeden devam ettiğini dile getiren Sobacı, "Mobil sağlık hizmetlerinde hastalarımıza pansuman, enjeksiyon, kronik hastalıklara yönelik tansiyon-şeker takibi, kanser taraması, hasta ve hasta yakını eğitimleri yapılmaktadır.
Vatandaşlarımızın da oldukça memnun kaldıkları mobil sağlık hizmetleri planlı ve koordineli şekilde devam etmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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