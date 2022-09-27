Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun Acil Toplantısının Kapatılan Hastanelerle İlgili Olmadığı Öğrenildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün acil çağrısı ile Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun dün yaptığı toplantının Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınarak kapatılan hastanelerle ilgili değil Ankara'daki hastanelerin eğitim yeterliliğinin incelenmesi ile ilgili olduğu öğrenildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, "Tıpta Uzmanlık Kurulu önümüzdeki haftalarda Ankara'daki hastaneleri gezerek hangi klinikler artık eğitim verebilir hangileri eğitim veremez, mevcut yeni düzenlemelere göre ona karar verecek" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları, Dışkapı Yıldırım Beyazıt hastaneleri ile Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapatılması kararının yasal prosedüre uygun olmadığı tepkilerinin ardından Tıpta Uzmanlık Kurulu, dün acil çağrı ile toplanmıştı. Toplantının, Ankara'daki hastanelerin kliniklerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin ziyaretlerin planlaması amacıyla yapıldığı öğrenildi. Toplantıda, Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınan ya da taşınmayan birimlerin değerlendirilmesi ve eğitim yeterliliği yönünden yeni planlama yapılması kararı alındığı bildirildi.

Toplantıda alınan kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, kararın hastanelerin açılıp kapatılması ile ilgili olmadığını vurgulayarak şunları ifade etti:

"ANKARA'DAKİ HASTANELER GEZİLEREK EĞİTİM YETERLİLİKLERİ İNCELENECEK"

" Ahmet Tekin'in yazısına göre hastanelerin kapasitesi değiştirildiğinde eğitim yeterlilikleri değişecek. Bu da Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'ne göre yani asistanların eğitimlerinin yetkilerini kliniklere verme ya da kaldırma kararı ile ilgili Tıpta Uzmanlık Kurulu'na yetki veriyor. Tıpta Uzmanlık Kurulu önümüzdeki haftalarda Ankara'daki hastaneleri gezerek hangi klinikler artık eğitim verebilir hangileri eğitim veremez mevcut yeni düzenlemelere göre ona karar verecek. Kararlar bu doğrultuda, hastanelerin açılıp kapatılması ile ilgili değil."

NE OLMUŞTU?

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, 21 Eylül'de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kısmen, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise tamamen kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınmasına yönelik yazı göndermişti. TTB'nin bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve 14 kişiden oluşan Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun oy çokluğu ile verilebileceğini savunmuştu. Kurul, dün acil toplantıya çağrılmıştı.