Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Tekin, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, şehir hastaneleri konseptinde bir ilk ve öncü olma rolünü başarıyla yerine getirdiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekin, beraberindeki genel müdür yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Muhammed Ertuğrul Eğin ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Tekin, İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Serkan Kılınç, Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Uzm. Dr. Tunga Barçın ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı tarafından karşılandı.

Hastane hizmetlerine ilişkin sunumun ardından Tekin, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin geldiği noktadan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Tekin, hastanenin işleviyle ilgili değerlendirmesinde, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, şehir hastaneleri konseptinde bir ilk ve öncü olma rolünü başarıyla yerine getirdiğini memnuniyetle gördüm. Özellikle pandemi döneminde bu tür sağlık tesislerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Salgının pik yaptığı dönemlerde kapasite artırımıyla fazla bir sıkıntı yaşamadan üstesinden geldik." ifadelerini kullandı.

Hastaneyi, "bir eğitim kurumu" olarak tanımlayan Tekin, şunları kaydetti:

"2018 yılında eğitim ve araştırma hastanesi olarak akredite olduktan sonra Anestezi ve Reanimasyon ile Acil Tıp Kliniğimizin gerekli kriterleri sağladığını tespit ettik. Bu iki kliniğin eğitim kliniği olması için onay sürecini başlattık. Eminim ki kısa sürede diğer kliniklerimizde gerekli kriterleri yerine getirerek eğitim kliniği olmaya hak kazanacaklar. Buradan ihtisas eğitimi alacak arkadaşlarımızın başarıyla hizmet vereceklerine inanıyorum. Başta başhekim arkadaşımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."???????