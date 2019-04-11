Sağlık Hizmetleri Myo Öğrencilerinden Engelli Çocuklara Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri engelli çocuklar ile buluştu.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencileri engelli çocuklar ile buluştu.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Öğretim Görevlisi Ebrar Ilıman koordinatörlüğünde özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocukları ziyaret eden öğrenciler, hediyeler vererek onlarla oyun oynadı.



Özel çocukların velilerine de çiçek veren öğrencilerine teşekkür eden Ilıman, "Bu tür sosyal etkinlikler içeren programların düzenlenmesi hem öğrencilerimizi hem de bizleri mutlu etmektedir. Bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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