Üye Girişi
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti - Son Dakika

Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti

05.08.2021 09:27
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, kentin tüm acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, kentin tüm acil çağrı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Figen Gürbeden'e, 112 Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak ve Ambulanslardan Sorumlu Nöbetçi Hekim Dr. Oktay Karacalar eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu; 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanları zamana karşı yarışan, trafikteki tehlikelere büyük hassasiyet gösteren, seyir halindeyken hastaya müdahale etme becerisine sahip sağlık profesyonelleridir. Her zaman büyük bir özveri ile çalışan 112 istasyonlarındaki meslektaşlarımız 2 buçuk yıldır ülkemizin de etkisi altında olduğu koronavirüs pandemisinde ellerinden gelen gayreti göstererek büyük bir çaba harcamaktadırlar" dedi.

Vatandaşlara 7 gün 24 saat en zor anlarında acil sağlık hizmeti veren personelin zor ve yorucu bir hizmeti yerine getirdiğine dikkat çeken Koyuncu, "Sağlık hizmetinde ter döken her bir çalışanımız çok kıymetli ve takdir edilesidir. Vatandaşlarımızı; sağlık hizmetinin her hangi bir basamağında çalışan sağlık çalışanına karşı destek olmaya davet ediyorum. 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğümüzde gerçekten önemli hizmetler veriliyor. Buraya gelen çağrılar ilk olarak ön alıcılar tarafından süzülüyor. Yapılan değerlendirmenin ardından asılsız ve gereksiz olduğu tespit edilen çağrılar ilgili birime ulaşmadan sonlandırılıyor. Bu bizim için önemli bir gelişme. Tabi burada da hatların gereksiz meşgul edilmesi bir başka vatandaşımızın acil çağrısına geç cevap verilmesine sebebiyet verebilmekte. Bu da arzu edilmeyen can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden her ne olursa olsun acil çağrı numarası gereksiz ve asılsız aranmamalıdır. Onların bu özverili çabasına bir teşekkür amacı ile bugün buradayız. İlimizde hizmet veren 112 Ekiplerimize bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Serhat Koyuncu ve Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden; 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğü çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi. - KAYSERİ

Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti
Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti

İl Sağlık Müdürlüğü, Mustafa Ak, Kayseri, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu 11:05 Bir erkeğin cansız bedeni sahilde kıyıya vurmuş olarak bulundu Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor 11:03 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 11:02 Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir 10:52 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı 10:30 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı 10:21 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum 10:02 168 yangın kontrol altına alındı, 6 ilde alevlere müdahale devam ediyor! İşte il il son durum Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız 09:36 Yangınlarla mücadelede en önde yer aman İbrahim Çelikkol'un mesajını, Mustafa Sandal paylaştı: Dualarınız için minnettarız

Son Dakika Haberleri
11:10 Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor
11:04 "Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı
11:02 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:01 Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü
10:57 Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var
10:51 Sağlık Bakanı Koca: Aşı olmayanlardan otobüse binerken ya da sinemada PCR testi istenebilir
10:42 Canınız sağ olsun kızlar! Kadın Voleybol Takımımız, 2020 Tokyo'yu tarihimizin en iyi derecesiyle kapattı
10:29 Deniz Akkaya çılgına döndü! Şeyma'nın jet ski üzerindeki pozlarına yorumsuz kalamadı
10:27 Caner Erkin'in başını ettiği küfürler mi yaktı? İşte kadro dışı kalmasının detayları
10:20 Merkez Bankası'ndan yeni düzenleme! IBAN sisteminde farklı bir dönem başladı
Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8,54'ten işlem görüyor         
11:10
"Teröristler orman yakacak" iddiası ortalığı birbirine kattı! Eli sopalı grup, yolunu kestikleri araca saldırdı         
11:04
Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü Ali Koç'u sinirlendirecek sözler! Kayseri Başkanı'nın açıklamalarına Sarı-Lacivertli taraftarlar ateş püskürdü         
11:02
Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var Otomotiv devlerinin ağustos ayı kampanyaları açıklandı! Sıfır araçta 69 bin TL'lik indirim var         
10:57
7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş 7 kişinin katil zanlısının 6 günlük kaçış hikayesi! Bahçelerden elma çalıp, ağaç diplerinde uyumuş         
10:33
Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim Konya'da 7 kişilik aileyi öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: İkna etmek için gitmiştim         
10:23
Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti Hukuk fakültesine sokma vaadiyle 21 yaşındaki genç kadına işkence ve tecavüz etti         
10:19
Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu Azra'yı vahşice öldürüp üzerine jiletle adını yazan katil zanlısının eski sevgilisi konuştu         
09:49
Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Son Dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Help Turkey" başlıklı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlattı         
09:33
YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu YAŞ kararlarının dikkat çeken isimleri! Orhan Gürdal tümgeneralliğe yükseltilen astsubay kökenli ilk isim oldu         
20:32
Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı Manavgat'taki yangının anne ve babasına kızan 12 yaşındaki çocuk tarafından çıkarıldığı ortaya çıktı         
20:31
7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti 7 kişiyi katleden Mehmet Altun'un annesi, ifadesinde her şeyi anlattı: 10 yıl önce bana hakaret etti         
19:44
Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirdi! Pilotlar ve hostes gözaltında         
19:27
Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş Manavgat'ı yakan 16 yaşındaki şüpheliyle ilgili yeni ayrıntılar! Çıkarttığı yangını bir de kameraya kaydetmiş         
17:40
Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı Evden gelen pis koku harekete geçirdi! Ölü bulunan genç, arkasında sır dolu bir cümle bıraktı         
17:18
Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti Oğlunun WhatsApp'tan paylaştığı fotoğraf, talihsiz adımı canından etti         
16:51
Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Yangın bölgesinde çalışan Rus uçağının metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2021 11:18:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Hizmetleri'nden 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne çalışma ve değerlendirme ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement