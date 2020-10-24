Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı - Son Dakika

Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı

24.10.2020 11:11
Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca, il sağlık müdürlükleri denetim birimlerince gerçekleştirilecek denetimlerde aykırılık tespiti halinde, yaptırımlarda bir standart ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "Sağlık Hizmetlerinde Denetim" kitabı hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, il sağlık müdürlükleri denetim birimlerince gerçekleştirilecek denetimlerde aykırılık tespiti halinde, yaptırımlarda bir standart ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "Sağlık Hizmetlerinde Denetim" kitabı hazırlandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Denetim ve Değerlendirme Daire Başkanlığınca yayımlanan ve 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen rehber, e-Kitap olarak erişime açıldı.

Denetimlerle Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüm sağlık tesislerinin Bakanlığın politika ve düzenlemelerine uygun ve mevzuat ile belirlenen standartlarda faaliyet göstermelerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca merdiven altı olarak tabir edilen yetkisiz, ruhsatsız, izinsiz olarak kişi ve kuruluşlarca verilen sağlık hizmetini ve tıbbi uygulamaları önlemek amacıyla denetim ve yaptırım uygulama noktasında rehberlik oluşturmak ve toplum sağlığının korunması hedefleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan "Sağlık Hizmetlerinde Denetim" kitabında denetim türleri, yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sunulan sağlık hizmetlerinin denetimleri, denetimlerin sıklığı ve denetimlerin kimler tarafından gerçekleştirileceği ele alınıyor.

Sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık hizmet sunumuna yönelik yapılan denetimlerde karşılaşılan uygunsuzluklara karşı uygulanacak idari yaptırımlar ise ilgili kanunlar çerçevesinde belirtiliyor.

Rehber kitapta, sağlıkta tanıtım ve bilgilendirmenin temel ilke ve esasları belirtilerek sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme mevzuatı bir bütün halinde açıklanıyor.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin elektronik ortamda etkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, sistemin etkili bir şekilde kullanılması, denetim sonuçlarının belirlenen formata uygun olarak sistem tarafından raporlanabilmesi amacıyla geliştirilen Denetim ve İzleme (Den-İz) sistemi tanımlanıyor.

Rehbere e-Kitap olarak https://denetimshgm.saglik.gov.tr/TR-75067/e-kitap.html adresinden ulaşılabiliyor.

Politika, Türkiye, toplum, Kitap, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık hizmetlerinin denetiminde rehber kitap hazırlandı - Son Dakika

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