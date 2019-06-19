Son Dakika Haberleri: "Sağlık için 10 bin adım" yürüyüşü
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"Sağlık için 10 bin adım" yürüyüşü

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 'Sağlık için 10 bin adım' yürüyüşü düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 'Sağlık için 10 bin adım' yürüyüşü düzenlendi.

Akçakoca Toplum Sağlığı Merkezince düzenlenen yürüyüş için Çuhallı Çarşısı'nda toplanan vatandaşlar, Fedai Karabıyık Parkına kadar yürüdü.
Merkezin müdürü Numan Çabuk, yürüyüşün ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşam için yürüyüşün önemli olduğunu söyledi.
İnsanların hayatının her alanında araçların olduğunu ifade eden Çabuk, "Yürüyüşlerin sağlık için önemine dikkati çekmek, farkındalığı, hareketli yaşamı öğretmek amacıyla bu yürüyüşü düzenledik." diye konuştu.
Yürüyüşün bir çok hastalığa iyi geldiğini vurgulayan Çabuk, şöyle konuştu:
"Günümüzün en önemli 4'üncü ölüm sebeplerinden biri hareketsizliktir. Bunun önüne geçmek adına da günde 10 bin adım atma konusunda da bilgilendiriyoruz. Bunun için farkındalık oluşturmak için yürüyoruz. Bu yürüyüşe ne gibi katkı sağladığına gelince şeker, tansiyon, obezite ile alakalı risk faktörlerini engeller. Bu da sağlıklı olmak için önemli bir etkendir. "
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:42 Kaynak: AA
Düzce, Akçakoca, Güncel
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