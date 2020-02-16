Sağlık için Başkan tavsiyesi - Son Dakika
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Sağlık için Başkan tavsiyesi

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah yürüyüşlerini aksatmadan sürdürüyor.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabah yürüyüşlerini aksatmadan sürdürüyor. Pazar sabahı Ali Dağı'nda yürüyüş yapan Başkan Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri bol bol oksijen almaları için yürüyüşe davet etti. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Denizli deplasmanındaki galibiyetine de değindi ve bu başarının devamının geleceğine inancını dile getirdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, erken saatlerde çıktığı Ali Dağı'nda hem Başkan hem de hekim tavsiyelerinde bulundu. Ali Dağı 360 yürüyüş parkurunun açılması nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bu güzel Pazar sabahında bol oksijen alıyoruz. Talas Belediye Başkanımıza yürüyüş yollarını açtığı için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizi bol bol oksijen almaları için Ali Dağı'na davet ediyorum. Buradan da Erciyes'e çıksınlar. Erciyes'te oksijen azalır; ama hemoglobin sayısı artar" diye konuştu.


KAYSERİSPOR'U TEBRİK ETTİ


Ali Dağı'ndaki yürüyüş esnasında Kayserispor'un Denizli deplasmanındaki galibiyetine de değinen Başkan Büyükkılıç, "İnşallah devamı gelir. Amacımız Kayseri'nin hep başarıyla ve güzellikle anılmasını sağlamak. Cenabı Allah yüzümüzden gülümsemeyi eksik etmesin" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 04:21 Kaynak: İHA
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