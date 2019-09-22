- Sağlık için beraber yürüdüler

BALIKESİR - Balıkesir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Hareket Federasyonu tarafından düzenlenen ve diğer paydaş kuruluşların da katılımıyla 'Sağlık İçin Beraber Yürüyelim' etkinliği düzenlendi. Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş Avlu Alışveriş Merkezi'nde son buldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen Sağlık İçin Beraber Yürüyelim etkinliğinde sedanter yaşamın önemine değinildi. Günümüz teknoloji çağında insanların hareketsiz günler geçirdiği göz önüne alınarak yapılan etkinlikte vatandaşların günde en az 10 bin adım atmaları tavsiye edildi.

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu : "Yaşantımız hareketsiz geçiyor"

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "16-22 Eylül tarihleri arasında yer alan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Balıkesir olarak buna destek veriyoruz. Bugün burada Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Altıeylül ve Karesi Belediyelerimiz, üniversitemiz ile bisikletle ilgilenen bir takım STK'lar da destek vermek kaydıyla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Buradan başlayacağız ve yeni bir güzergah geliştirdik, Avlu'da da bunu tamamlayacağız. Bilindiği gibi Avrupa Hareketlilik Haftası 2002 yılında başlamış, bu yıl 17'ncisi düzenleniyor. Ülkemizde de aynı anda saat 14.00 itibariyle başlayacak. Buraya katılan tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu sedanter yaşantımız da bu tip farkındalık yürüyüşleriyle, faaliyetleriyle daha hareketli hale gelir. Çünkü artık günümüzde maalesef teknolojinin getirdiği durum olsa gerek, biraz yaşantımız hareketsiz geçiyor. İnşallah bu hareketli yaşamı daha da artıracağız. Biz Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak buna zaten büyük destek veriyoruz, özellikle çocuklara yönelik. Belediyelerin de katkılarıyla açılacak olan yeni bisiklet yolları, parklar, tartan pistler, bizlerin de yapacağı yeni spor alanlarıyla bunu daha da geliştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı lütfen bu faaliyetlere katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Herkes İçin Spor Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Doç. Dr. Ahmet Haktan Sivrikaya:

"Amacımız spora farkındalık oluşturmak

Herkes İçin Spor Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Doç. Dr. Ahmet Haktan Sivrikaya da spora farkındalığı artırmak için düzenlenen yürüyüşle ilgili, "2002 yılından beri kutlanmakta olan Avrupa Hareketliliği kapsamında bir etkinlik bu. Bu sene Gençlik Spor İl Müdürlüğü, bakanlığımız, federasyonumuz ve belediyeler tarafından desteklenen bir yürüyüş. Buradaki amacımız; spora farkındalığı artırmak, spor kültürünü geliştirmek. Burada ailelere çok iş düşmektedir. Aileler çocuklarıyla birlikte gelip spora, yürüyüşe, etkinliğe katılmalarını bekliyoruz. Bu doğrultuda bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Günde 10bin adım"

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da vatandaşlara her gün 10 bin adım atmaları konusunda tavsiyede bulunarak, "Federasyonumuzun, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün öncülüğünde, diğer paydaş kurumlarında katılımıyla yapılan bu etkinliğe bizde burada olmaktan ve destek olmaktan mutlu oluyoruz. Çünkü bizim bilindiği gibi bundan önce de çağımızın en sıkıntılı süreci obezite ve hareketsiz yaşam diye Sağlık Bakanlığının da geçen yıl hareket yılı ilan ederek bunun farkındalığını oluşturmuştu, yürüyüşler yapıyorduk. Şimdi federasyonumuz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüzün organizasyonunda bu etkinliğe katılıyoruz. Biz her gün en az 10 bin adım diyoruz, hareketli yaşam diyoruz. Çağımızın en sıkıntılı süreci obezite ve hareketsizlikten kurtulalım diyoruz. Bu sürecin artarak devam etmesini, insanlarımızın buna ilgi göstermesini, bir durak önce otobüsten inerek ya da iki kat evde asansöre binmeyerek hareketi biraz daha artırmalarını onlara tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayan yürüyüş Avlu AVM'de son buldu. Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Federasyon Temsilcisi Doç. Dr. Ahmet Haktan Sivrikaya, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Akkol'un yanı sıra engelli vatandaşlar, bisikletliler ve vatandaşlara katıldı.