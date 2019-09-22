Batman Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Herkes İçin Spor Federasyonu ile "sağlık için birlikte yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Batman Park AVM önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Parkında sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, yürüyüşe her yaştan vatandaşın katıldığını belirterek, "Katılım sağlayarak destek olan kamu kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşları, sporcular ve halkımıza teşekkür ederim. Sağlık için farklı zamanlarda bu tür dikkat çekici etkinlikler yapmaya ve halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Tuğba Polat, İl Genel Meclisi Başkanı Abdulvahap Akbaş, İl Müftüsü Turgut Erhan ve çok sayıda vatandaş katıldı.