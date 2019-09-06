Son Dakika Haberleri: 'Sağlık için hareket et' bisiklet turu gerçekleştirildi
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'Sağlık için hareket et' bisiklet turu gerçekleştirildi

18 dakika önce

Edirne'de, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, bisiklet turu gerçekleştirildi.

'Sağlık için hareket et' bisiklet turu gerçekleştirildi, System.String[]

Edirne'de, her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, bisiklet turu gerçekleştirildi.


Etkinlikler kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 15.00'te Edirne Karaağaç'ta 'Sağlık için hareket et' bisiklet turu gerçekleştirildi.


Karaağaç Protokol Evi önünden başlayıp Lozan Anıtında son bulan bisiklet turuna Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, birim sorumluları Dr. Burcu Bakar, Dr. Rıfat Özaltın ve Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz. Dr. Esin Seçgin Sayhan, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, EBİS (Edirne Bisiklet Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği) ve ARDABİS (Arda Bisiklet Derneği) katıldı.


Bisiklet turu bitiminde Lozan Anıtının bulunduğu alanda Sezai Irmak Art Academy sanatçılarının klasik müzik dinletisi büyük ilgiyle izlendi. Müzik dinletisinin ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz halkın ve sağlık personelinin Halk Sağlığı Haftasını kutlayarak; bisiklet turuna destek veren kişi, kurum ve kulüplere teşekkür etti. - EDİRNE

İl Sağlık Müdürlüğü, Edirne, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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