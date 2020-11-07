"Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor - Son Dakika

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor
07.11.2020 11:26
Zonguldak'ta koronavirsü tedbirleri kapsamında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor.
Zonguldak'ta koronavirsü tedbirleri kapsamında "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri devam ediyor.
Tüm yurtta artış gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle ekipler tarafından denetimler artırıldı. Tedbirleri kapsamında Jandarma ekipleri il genelinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimleri gerçekleşti. Denetimlerde jandarma ekipleri kahve, kıraathane, çay ocağı, trafik uygulamaları, otobüslerde denetimler gerçekleştirerek sürücü ve işyerine kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı. - ZONGULDAK
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