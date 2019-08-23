Son Dakika Haberleri: Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlar
Son Dakika Genel Haber

Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlar

1 saat önce

Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlarBURSA - Karacabey Belediyesi, "Başkanımla yürüyorum" projesiyle yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.

Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlar

BURSA - Karacabey Belediyesi, "Başkanımla yürüyorum" projesiyle yetişkinleri sağlıklı hayata teşvik etmeyi hedefliyor.

Karacabey'deki yetişkinlerin iştirakiyle haftanın üç günü yürüyüş yapılmaya başlandı. Yürüyüşe Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yapılan yürüyüş öncesi "Başkanımla yürüyorum" projesi hakkında açıklamalarda bulunan Ali Özkan, kadın meclis üyelerinin teklifiyle hayata geçirilen bu projeyle yetişkinleri sağlıklı kalmaya teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. 'Sağlıklı hayat için günlük 10 bin adım' sloganıyla başlatıldığını belirten Başkan Ali Özkan, "Yürüyüşleri uzmanlar nezaretinde haftanın üç günü Çamlık Mesire Alanı'nda belirlenen parkurda gerçekleştiriyoruz. 1 ay sürecek olan yürüyüşe katılanlar arasında en çok kilo veren ilk üç kişiye belediyemiz tarafından küçük altın hediye edilecek. Obezite ile mücadele kapsamında sağlıklı bir ömür sürmek için bütün Karacabeylileri yürümeye davet ediyoruz. Sağlık için hemşerilerimizin undan, şekerden ve tuzdan uzak durmalarını istiyoruz. Bizler sporu desteklediğimiz gibi her yaşta yapılması için de çabalıyoruz" dedi.

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, AK Parti, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili vekilden, "PKK sevicisi Mustafa" diyen MHP'li vekile cevap: Hukuksuzluğu savunandan vatansever olamaz
Ali Babacan, yeni parti için 10-15 gün içinde kamuoyu önüne çıkacak Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı: Ölmek istemiyorum Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık için her gün 10 bin adım atıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]