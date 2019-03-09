Sağlık İçin Yürüdüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Hareketine, Probiyotiğine Dikkat Et Obeziteye Veda Et" isimli proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Göleti'nde Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Hareketine, Probiyotiğine Dikkat Et Obeziteye Veda Et" isimli proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Göleti'nde Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Fiziksel aktiviteye dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, proje koordinatörleri ve gençler katıldı. Yürüyüş sonunda gençler voleybol, halat çekme ve bazı spor dallarını yaparak günü eğlenceli bir hala getirdi. Günün sonunda il müdürlüğü tarafından gençlere geçitli ikramlarda bulunuldu. - BİLECİK

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