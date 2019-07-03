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Sağlık için yürüdüler

1 saat önce

Yığılca Devlet Hastanesi personeli tarafından "Sağlık için 10 bin adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

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Yığılca Devlet Hastanesi personeli tarafından "Sağlık için 10 bin adım" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.
Yığılca Devlet Hastanesi önünden başlayan yürüyüşe, Yığılca Kaymakamı Muhammed Çetin, Belediye Başkanı Rasim Çam, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Yığılca Devlet Hastanesi Başhekimi Usame Velioğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Grup, ellerindeki "yürüyüş sağlıktır" "yürü, sağlıklı kal" yazan pankart eşiliğinde ilçe meydanına kadar yürüdü.
Burada grup adına konuşma yapan başhekim Usame Velioğlu, fiziksel aktiviteden yoksunluk ve sağlıksız beslenmenin obeziteye sebep olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:15 Kaynak: AA
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