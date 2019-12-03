Son Dakika Haberleri: Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu
Son Dakika Güncel Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu - Son Dakika

Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu

6 saat önce

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu, System.String[]

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katıldı.


Engelli hastane çalışanlarının katıldığı kahvaltıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan V. Op. Dr. Reha Arslan, Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ve hastane yöneticileri katıldı. Kahvaltıda İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz engelli personeller ile yakından ilgilenerek sohbet etti. - AYDIN

Osman Açıkgöz, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'da şüpheli araç alarmı
Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:39:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]