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Sağlık İl Müdürü Açıkgöz engellilerle kahvaltıda buluştu
6 saat önce
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla düzenlenen kahvaltıya katıldı.
Engelli hastane çalışanlarının katıldığı kahvaltıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün yanı sıra Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan V. Op. Dr. Reha Arslan, Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan ve hastane yöneticileri katıldı. Kahvaltıda İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz engelli personeller ile yakından ilgilenerek sohbet etti. - AYDIN
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