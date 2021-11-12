Üye Girişi
Sağlık İl Müdürü Bentli: "Malatya 'da 2. doz aşı yüzde 71 'e ulaştı" - Son Dakika

Sağlık İl Müdürü Bentli: "Malatya 'da 2. doz aşı yüzde 71 'e ulaştı"

12.11.2021 10:48
Sağlık İl Müdürü Bentli:

Malatya'daki Covid-19 vaka sayısı ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bir kez daha aşının önemini vurguladı.

Malatya'daki Covid-19 vaka sayısı ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, bir kez daha aşının önemini vurguladı. Malatya'da yüz bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 160,39'ye düştüğünü hatırlatan Bentli, kentin 2 doz aşıda yüzde 71,5'a ulaştığını, bu oranın yetersiz olduğunu söyledi. Bentli, Malatya'da da uygulanmaya başlanan Türkovac aşısı Faz 3 çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya'daki vaka sayısı ve aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Malatya'daki yüz bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 160,39'ye düştüğünü hatırlatan Bentli, bu düşüşün hastanedeki doluluk oranına da yansıdığını söyledi. Bentli, "Önceki hafta 200'lerde olan rakam 29 Ekim öncesindeki haftada Sayın Bakan'ımızın açıkladığı orana baktığımızda 160'lara kadar düştü. Yine Kasım'ın ilk haftasındaki Cuma'ya kadar olan rakam da aşağı yukarı aynı. Bu düşüş daha önce yaşadıklarımızdan daha yavaş bir düşüş de olsa hem toplum bağışıklığın önemi var bende insanlarımız vaka sayısı arttıktan sonra biraz daha dikkat ediyor. Bu düşüş yavaş yavaş hastanelerimize de yansıyor. Hem yoğun bakım hem servislere çok ciddi bir yoğunluk olmadan yoğun bakımları ve servisleri çok rahat bir şekilde yönetebiliyoruz. Şu anda Covid dışı hastalarla birlikte yüzde 70'lerde ama Covid ile ilgili yoğun bakım rakamı verebilirim. Delta varyantı dalgasında da yaklaşık 100'e kadar çıkan bir sayımız orada yoğun bakıma sayımız. Şu anda 50 rakamlara kadar düştü. Hala 23-24 vatandaşımız entübe olarak takip edilmekte. Yüzde doksanı hala aşısız veya aşı süresini tamamlamış. 2 doz Sinovac aşısını yaptırıp ta 3'üncü doz aşıyı olmayanların oranı hiç aşı yaptırmamışlardan daha fazla. 3'üncü doz aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkovac aşısı Faz 3 çalışmalarının başladığını ve bu merkezlerden birinin de Malatya olduğunu hatırlatan Bentli, "Türkiye genelinde 42 merkezde Türkovac faz-3 çalışması başladı. İnönü Üniversitesinde de uygulanıyor. Özellikle 18- 59 yaş arası vatandaşlarımız daha önce iki doz Sinovac yaptırmışlarsa ve yaptırdıktan sonra en az 3 ay en fazla 9 ay geçmişse, daha önce korona virüs enfeksiyonu geçirmemişse bu çalışmada faydalanabilirler" diye konuştu.

(Erdal Akbuğa-İHA)

Sağlık İl Müdürü Bentli: Malatya 'da 2. doz aşı yüzde 71 'e ulaştı
Sağlık İl Müdürü Bentli: Malatya 'da 2. doz aşı yüzde 71 'e ulaştı

Koronavirüs, Sinovac, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık İl Müdürü Bentli: 'Malatya 'da 2. doz aşı yüzde 71 'e ulaştı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı 10:51 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı 10:22 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı 10:00 İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu 09:40 Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı 09:23 Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız 08:47 Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

Son Dakika Haberleri
10:52 Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu
10:50 Tokatlı saldırıya uğrayan gazeteci Mine Kırıkkanat hastaneye kaldırıldı
10:48 Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları
10:46 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
10:41 Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti
10:33 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor
10:21 Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı
10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti
10:03 Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı
09:45 Son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu
Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu Menfeze düşen otomobilde hayatını kaybeden İrem öğretmen yasa boğdu         
10:52
Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! 12 Kasım'da yaşanan magazin olayları         
10:48
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki Ceza İnfaz Kurumları Yönetmeliği'ndeki "çıplak arama" ibaresi gitti, "utanma duygusunu ihlal etmeyecek detaylı arama" geldi         
10:28
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Düğünü yarıda kesen kavga! İki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti Düğünü yarıda kesen kavga! İki grup birbirine girdi, polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti         
09:45
Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı Azeri kadın, fuhuş baskınından kaçmak isterken bacağını kırdı         
09:25
Profesör Profesör "Endişe ediyoruz" sözleriyle Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
09:00
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek Fabrikası kapanan Honda'nın isimleri TOGG projesine dahil edilecek         
07:54
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Ali Koç Ali Koç "Fenerbahçe'ye konsantre ol" diyerek uyarmıştı! İşte Mesut Özil'i futboldan uzaklaştıran ticari işleri         
23:00
Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift gözaltına alındı         
21:39
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 10:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık İl Müdürü Bentli: "Malatya 'da 2. doz aşı yüzde 71 'e ulaştı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement