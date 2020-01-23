Sağlık İl Müdürü Bulut, KEA Hastanesinde sterilizasyon ünitesini ziyaret etti - Son Dakika

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Sağlık İl Müdürü Bulut, KEA Hastanesinde sterilizasyon ünitesini ziyaret etti
6 saat önce
Kırşehir İl Sağlık Müdürü, Op. Dr. Ali Bulut Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek yenilenen sterilizasyon ünitesini ve yeni alınan tıbbi cihazları yerinde inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
Kırşehir İl Sağlık Müdürü, Op. Dr. Ali Bulut Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek yenilenen sterilizasyon ünitesini ve yeni alınan tıbbi cihazları yerinde inceledi.
İl Müdürü Ali Bulut'a, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Destek Hizmetleri Başkanı Yunus Dağ, Başkan Yardımcıları, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin eşlik etti.
Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olarak yapılan sterilizasyon ünitesi ve otoklav cihazında (cerrahi aletlerin temizlendiği ve sterilize edildiği alan ve cihaz) incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Bulut ve beraberinde ki heyet, hastane personeli ile de sohbet etti. - KIRŞEHİR
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