Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı - Son Dakika

Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı

29.11.2020 14:33
Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı, System.String[]

Sağlık ve iletişim alanındaki uzmanları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen oturumla tamamlandı.

Sağlık ve iletişim alanındaki uzmanları bir araya getiren Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu (SİS), 27 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen oturumla tamamlandı.

Yeditepe Üniversitesinin ev sahipliğinde pandemi koşulları nedeniyle Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen, YouTube'dan da canlı yayınlanan sempozyum kapsamında başta COVID-19 pandemisi olmak üzere sağlık iletişimi sorunları masaya yatırıldı.

"Sağlık, iletişimden geçer"

Sempozyumun kapanışında konuşan Yeditepe Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Suat Gezgin, iki gün süren sempozyum boyunca oldukça önemli ve faydaları bildirilerin sunulduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Yurt içi ve dışından alanında uzman isimler, Viyana ve Amerika'dan çok değerli hocalarımız sunumlarıyla sempozyuma katkı sağladılar. Sunulan bildirilerde de görüldüğü üzere sempozyumun teması ağırlıklı olarak COVID-19 oldu. Yeni kavramlara temas ettik, sorunları ortaya koyduk ve çözüm önerilerinde bulunduk" dedi.

Sağlık içinde yaşamanın her bireyin temel hakkı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gezgin, bu hakkın yerine getirilmesinde merkezi otoriteye büyük sorumluluklar düştüğünü de dile getirdi. Toplum sağlığının karaborsanın ve sağlık tacirlerinin eline teslim edilemeyecek kadar önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gezgin, "Sağlıklı bir toplumun en önemli araçlarından biri de hiç kuşkusuz sağlık iletişimidir. Gelişmekte olan bir ülkenin ulusal bir politika oluşturması ve buna tüm bileşenleri dahil etmesi de bir zorunluluktur" diye konuştu.

Ortak uzlaşıyla üretilmiş politikalara, stratejilere ve uygulamalara gereksinim olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gezgin, sağlık bilincinin gelişmesi için sağlık medyası ile ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini "Sağlık, iletişimden geçer" diyerek sonlandırdı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Erkan Yüksel ise sözlerine Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Prof. Dr. Suat Gezgin ve Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ekibine sempozyuma katkıları için teşekkürlerini sunarak başladı. Sempozyumun nüvesini oluşturan Sağlık İletişimi Akademisyenleri Facebook grubundan bundan sonraki organizasyonların takip edileceğini belirten Prof. Dr. Yüksel, sempozyum bildiri arşivinin kamuya açık bir şekilde sempozyum internet sitesinde yer aldığını hatırlattı. Sempozyumun canlı yayınların yanı sıra kayıtlarının da sempozyum YouTube kanalında yer alacağını ifade eden Yüksel, "İletişim, birbirimizi anlamak, anlaşılmak ve anlaşmaktır" sözleriyle konuşmasına son verdi.

Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Uluslararası Katılımlı 6. Sağlık İletişimi Sempozyumu'nda sunulan bildirilere www.saglik-iletisimi.org adresinden ulaşılabiliyor. - ESKİŞEHİR

Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı

Sempozyum, Yeditepe, Kasım, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık İletişimi Sempozyumu çevrim içi oturumlarla tamamlandı - Son Dakika


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