Sağlık iş kolunda yeni memur sendikası kuruldu - Son Dakika

Yaklaşık 20 yıllık sendika geçmişi olan Ahmet Doğruyol ve ekip arkadaşları, Birlik Sağlık-Sen adında yeni bir sendika kurdu.

Uzun yıllar sendika geçmişi bulunan Ahmet Doğruyol, Birlik Sağlık-Sen adında yeni bir sendikanın kurulduğunu düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı olan Ahmet Doğruyol, kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ahmet Doğruyol, ekip arkadaşlarıyla birlikte sivil toplum kuruluşu olarak görevlerinin; sağlık çalışanlarının hakkını, hukukunu aramak, korumak, kollamak olduğunu, aynı zamanda devletin ve milletin menfaatlerini korumanın da sendikaların görevleri olduğunu ifade etti.

Sağlık iş kolunda yeni kurulan sendikanın sağlık çalışanlarının ihtiyacından kaynaklandığını aktaran Doğruyol, devletin birliği ve bütünlüğü içerisinde olan tüm siyasi partilere eşit mesafede olacaklarını vurguladı.

"Birlik Sağlık-Sen Türkiye'de sendikacılığın doğru adresi olacaktır" diyen Doğruyol, "Sendikalar hak arama kuruluşlarıdır. Birey olarak bile olsa, oy verdiğiniz siyasi parti iktidarda da olsa, muhalefette olsa, doğrusuna doğru, yanlışına yanlış diyebilmelisiniz. Yapılan icraatlara karşı yerine göre muhalefet etmek, yerine göre yol göstermek, yerine göre de alkışlayabilmek gerekir. Çalışan hiçbir arkadaşımızın; dili, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi siyasi partisi bizi bağlamaz. Biz tornadan çıkmadık ki aynı şeyleri düşünelim, bakış açılarımız aynı olsun; elbette farklılıklarımız olacaktır. Önemli olan hoşgörüdür, sevgidir, saygıdır, insana insan olarak değer vermek gerekir" şeklinde konuştu.

"Bu meşalenin ışığının en kısa sürede Türkiye'nin dört bir köşesini aydınlatacağına inanıyoruz"

Genel Başkan Doğruyol, sendika olarak yol arkadaşlarıyla birlikte; hakta birlik, hukukta birlik, adalette birlik, liyakatta birlik anlayışıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Günümüz şartlarında çalışan arkadaşlarımızın her türlü sıkıntısını çözemeyebiliriz belki; ancak her arkadaşım bilsin ki, arkalarında sonuna kadar dimdik duracak bir sendikaları var olacak. İzmir'den yaktığımız bu meşalenin ışığının en kısa sürede Türkiye'nin dört bir köşesini aydınlatacağına inanıyoruz" dedi.

Öte yandan, Ahmet Doğruyol Genel Başkanlığında yönetim kurulu şöyle oluştu;

"Gökhan Kardeş, Seray Şahin, Çağdaş Akbulut, Serpil Yıldırım, Fatma Aktürk, Emrah Kayar - İZMİR