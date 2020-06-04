Sağlık İşçileri Sendikasından teşekkür ziyareti - Son Dakika

TÜRK-İŞ'e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek salgın sürecinde verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.



TÜRK-İŞ'e bağlı Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Sarıçoban ve İzmir şube yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Korona virüs sürecinde başta ücretsiz ulaşım olmak üzere sağlık çalışanlarına verdiği destekten ötürü Başkan Soyer'e teşekkür plaketi sunan Sarıçoban, "Bizler düşük ücretle çalışan sağlık emekçileriyiz. Ücretsiz ulaşım demek sağlık çalışanlarımızın çocuklarına daha çok süt alması, evine gıda yardımı demek. Verilen destekler bizi çok mutlu etti" diye konuştu. Korona virüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına çok şey borçlu olduklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Sizlerin çalışmaları bizim için çok kıymetli. Bu yüzden ne yapsak az. Pandemi ile birlikte kriz belediyeciliğini başlattık. İzmirlilerin de sahip çıkması, büyük bir dayanışma ile birlikte bu süreci şeffaf bir şekilde yönetmeye çalıştık. Salgının bize öğrettiği en önemli şey dayanışma. Daha güze bir gelecek için el ele omuz omuza çalışmak mecburiyetindeyiz" dedi.



Destek devam ediyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlık emekçilerine, eczacılara ve eczane çalışanlarına 19 Mart'tan bu yana ücretsiz olarak verdiği toplu ulaşım hizmetinin süresini üç ay daha uzattığını duyurmuştu. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sağlıkçılara özel planlanan yedi güzergahta sabah/akşam karşılıklı seferler yapan servis otobüsleri de hafta içi hizmet vermeye devam edecek. - İZMİR