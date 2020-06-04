Öz Sağlık İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-iş) üyesi bir grup, Sağlık Bakanlığında görev yapan işçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesini istedi.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan sendika üyesi grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybeden ve tedavisi süren sağlık çalışanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Basın açıklamasında, Ceza İnfaz Kurumu ve PTT gibi bazı kurumların çalışanlarına Kovid-19 ile mücadele sürecinde teşvik ödemesi yaptığı hatırlatılarak, Sağlık Bakanlığında işçi statüsünde görev yapan personelin haklarının iyileştirilmesi talebinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığında işçi kadrolarında görev yapan ambulans sürücüleri, hasta karşılama, veri giriş, güvenlik, klinik destek, temizlik personelleri gibi kovid hastalarıyla doğrudan teması bulunan ve çalışma saatlerinin tamamını kovid hastalarının bulunduğu alanda geçiren işçilere herhangi bir ek ödeme verilmemiş olup, bahse konu ödemede sadece bazı unvanlarda memur personel kapsama alınmıştır. Burada ek ödeme hususunda üzücü olan tek şey, sağlık işçilerinin unutulmuş olmasıdır. Sınırda askerimize, şehirlerimizde polislerimize düşen devlet millet hizmeti, bugün de biz sağlık çalışanlarına düşmüş ve Kovid-19 hastalığına yakalanmak, ailelerimizden ayrı kalmak, hatta hayatımızı kaybetmek pahasına, şerefli bir şekilde bu görev yerine getirilmiştir."