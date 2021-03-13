'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı - Son Dakika

'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı

13.03.2021 17:54
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı, System.String[]

MERSİN'de koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına kurulan parkın açılışına katılan sağlık çalışanları, vatandaşları kurallara uymaları için uyardı.

MERSİN'de koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına kurulan parkın açılışına katılan sağlık çalışanları, vatandaşları kurallara uymaları için uyardı.

Merkez Toroslar Belediyesi, Korukent Mahallesi Şehir Hastanesi kavşağında koronavirüs salgını ile mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına içerisinde kadın ve erkek sağlık çalışanı büstü olan 'Sağlık Kahramanları Parkı' açtı. Parka ayrıca üzerinde yaşamını yitiren 19 sağlık çalışanının fotoğraflarının olduğu büstler konuldu. Sağlık çalışanları ve ailelerin katıldığı açılışa Vali Ali İhsan Su, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "1 yıldır tüm dünyayı saran pandemi ile hepimiz mücadele ediyoruz. Bu süreci el ele geçiriyoruz. Bu olağanüstü süreçte cephenin en önünde mücadele eden sağlık kahramanlarımıza minnettarlığımızı sunmak üzere bu parkı düzenledik. Kahramanlık sadece cephede savaşmakla olmaz, kendilerinin 'Yaşamak mı yaşatmak mı?' sorusuna 'Tabi ki yaşatmak' dediklerine bizzat şahit olduk. Bu süreçte emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı bildiriyorum. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum. Bu süreçte kendilerinin acılarını paylaşıyoruz. Buradan geçerken burayı sadece bir park olarak görmesinler, bu parkı ve bu anıtı sizlere olan minnettarlığımızın Toroslar'ın, Mersin'in, tüm Türkiye'nin minnettarlığının bir nişanesi olarak görsünler" dedi.'UNUTMAYACAĞIZ'Vali Ali İhsan Su da, "Pandemi sürecinde her sağlık çalışanımız her bir hasta ile özel olarak ilgilenerek pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için büyük gayret sarf ettiler. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum.  Bugün de pandemi süresince vefat eden çok kıymetli sağlık çalışanlarımızın adına Toroslar belediye başkanının gayretleri ile Sağlık Kahramanları Parkı'nı şimdi hep birlikte açacağız. Onları unutmayacağız, bu parkta onların adını yaşatacak" diye konuştu.'KORONAVİRÜSLE MÜCADELE TEK TARAFLI OLMUYOR'Parkın açılışına katılan sağlık çalışanı Hilal Ünlü, "Sağlıkçılar olarak çok onore olduk. Covid döneminde sağlıkçıların emeğini herkes gördü. Tüm meslektaşlarımız canla başla mücadele ettik. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Vatandaşlar alınan tedbirlere uymak zorunda. Tek taraflı olmuyor. Biz tedavilerini yapıyoruz ama yayılımı da vatandaşın elinde. Onların da bu konuda hassasiyet göstermesini istiyoruz. Maske, mesafeye ve hijyene önem vermelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.'HİÇBİR ZAMAN ÇALIŞMA HEYECANIMIZI KAYBETMEDİK'Sağlık çalışanı Uğurcan Üstündağ da, "Böyle bir park açıldığı için teşekkür ediyoruz. Çok ince bir davranış. Burada Covid-19'dan vefat eden arkadaşlarımızın fotoğrafları asılı. Çok duygulandık. Bizim için bu süreç çok ağır geçti. Birçok arkadaşımızı kaybettik. Birçoğumuz Covid geçirdik. Ama hiçbir zaman çalışma heyecanımızı kaybetmedik. Bazı tesisler açıldı, insanlar ihtiyaçları olduğu için elbet gidecekler ama sosyal mesafe, maske, el hijyenine dikkat edilmeli. Biraz daha çaba harcarlarsa turuncu renkten maviye gideceğiz" şeklinde konuştu.Ambulans çalışanı Yankı Sucugil de vatandaşlara kuralları uymaları için uyarılarda bulundu.EŞİNİN YAZDIĞI ŞİİRİ OKUDU

Koronavirüsle mücadelede yaşamını yitiren Dr. Kemal Aslan'ın eşi Reyhan Aslan eşinin yazdığı için şiir okurken duygulu anlar yaşadı.


'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı
'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı

Ali İhsan Su, Koronavirüs, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sağlık Kahramanları Parkı' açılışında sağlık çalışanlarından vatandaşlara kural uyarısı - Son Dakika


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