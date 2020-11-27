Sağlık kuruluşlarında 91 bin ton tıbbi atık toplandı - Son Dakika

2019 yıl sonu itibarıyla faaliyette olan bin 524 sağlık kuruluşundan 90 bin 920 ton tıbbi atık toplandığı tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Tıbbi Atık İstatistikleri açıkladı. Buna göre, Tıbbi atık istatistikleri kapsamında, 2019 yıl sonu itibarıyla faaliyette olan bin 524 sağlık kuruluşundan 90 bin 920 ton tıbbi atık toplandığı tespit edildi. 2019 yılında toplanan tıbbi atık miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,6 artış gösterdi.

Tıbbi atığın yüzde 8,7'si yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi

Sağlık kuruluşlarında 2019 yılında toplanan tıbbi atığın yüzde 91,3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 8,7'si ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi; 2018 yılında ise toplanan tıbbi atığın, yüzde 92,3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 7,7'si ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.

Tıbbi atığın yüzde 82,8'i büyükşehirlerde toplandı

Sağlık kuruluşlarından toplanan 90 bin 920 ton tıbbi atığın yüzde 82,8'i otuz büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 24,6'sı İstanbul, yüzde 7'si Ankara ve yüzde 6,7'si İzmir olmak üzere, yüzde 38,4'ü bu üç büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı. - İSTANBUL