Sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı - Son Dakika
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Sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı

6 saat önce

Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı.

Sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı, System.String[]

Türkiye genelindeki sağlık kuruluşlarında geçen yıl 89 bin tonu aşkın tıbbi atık toplandı. Bunların yüzde 82,9'unun büyükşehirlerde biriktiği belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Tıbbi Atık İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye genelinde sağlık kuruluşlarında 89 bin 454 ton tıbbi atık elde edildi.

Faaliyette bulunan 1550 sağlık kuruluşunun kapsandığı çalışmada, toplam tıbbi atığın yüzde 92,3'ünün sterilize edilerek depolama alanlarına, yüzde 7,7'sinin ise yakma tesislerine gönderilerek bertarafının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Tıbbi atığın yüzde 82,9'u 30 büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın yüzde 25,1'i İstanbul, yüzde 7,6'sı Ankara ve yüzde 6,4'ü İzmir olmak üzere, yüzde 39,1'i 3 büyükşehirde bulunan sağlık kuruluşlarından toplandı.

TÜİK verilerine göre, 2018 yılındaki tıbbi atık göstergeleri şöyle:

Sağlık kuruluşu sayısı 1.550
Toplanan tıbbi atık miktarı (ton) 89.454
Sterilize edilerek depolama alanlarında bertaraf edilen (ton)

 82.559
Yakma tesislerinde bertaraf edilen (ton) 6.895

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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