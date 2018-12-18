Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Değerlendirmesi
30 dakika önce
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde, verimlilik değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde, verimlilik değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 10- 14 Aralık
tarihleri arasında Kamu Hastane Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen ekiplerce, müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde inceleme yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, sağlık tesislerinde 2018 yılı Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi kapsamında değerlendirilmenin yapıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:17 Kaynak: AA
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