Son Dakika Haberleri: Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Değerlendirmesi

Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Değerlendirmesi

30 dakika önce

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde, verimlilik değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Değerlendirmesi, System.String[]
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde, verimlilik değerlendirilmesi yapıldığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 10- 14 Aralık tarihleri arasında Kamu Hastane Genel Müdürlüğü Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen ekiplerce, müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, sağlık tesislerinde 2018 yılı Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberi kapsamında değerlendirilmenin yapıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:17 Kaynak: AA

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