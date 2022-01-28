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Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'sinin en önemli endişesi dijital güvenlik - Son Dakika

Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'sinin en önemli endişesi dijital güvenlik

28.01.2022 12:06
Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'sinin en önemli endişesi dijital güvenlik

CyberPeace Enstitüsü tarafından yapılan ve 33 ülkede sağlık sektörüne yönelik 235'ten fazla siber saldırıya yönelik araştırma raporuna göre sağlık kuruluşlarının yüzde 82'si dijital güvenliği en önemli endişelerinden biri olarak görürken, pandemi döneminde siber saldırıların arttığı ve...

CyberPeace Enstitüsü tarafından yapılan ve 33 ülkede sağlık sektörüne yönelik 235'ten fazla siber saldırıya yönelik araştırma raporuna göre sağlık kuruluşlarının yüzde 82'si dijital güvenliği en önemli endişelerinden biri olarak görürken, pandemi döneminde siber saldırıların arttığı ve dünyada ölümlere varan sonuçlara yol açtığı belirtildi.  Medikal teknoloji şirketi Siemens Healthineers, 28 Ocak Global Veri Gizliliği Günü'nde sağlık sektöründe giderek önem kazanan siber güvenlik konusuna dikkat çekti.

Dünyada Covid 19 pandemisinin başlangıcından bu yana sağlık sektörüne yönelik siber saldırılar giderek artıyor. Özellikle odağında insan hayatı olan sağlık sektöründeki siber güvenlik açıkları, yaşam kaybı dahil geri dönülemez sonuçlara yol açabiliyor. CyberPeace Enstitüsü tarafından yapılan ve 33 ülkede sağlık sektörüne yönelik 235'ten fazla siber saldırıyı değerlendiren analiz, kaygı verici sonuçlarıyla durumun ciddiyetini ortaya koydu. Buna göre pandeminin başlangıcından bu yana araştırmaya konu olan ülkelerde 10 milyondan fazla kayıt çalındı. 2021'in ilk yarısında ise haftada dört saldırı gerçekleştirildi. Siber saldırılar sonucunda; hasta güvenliği, gizliliği, kişisel mahremiyet ihlalleri ortaya çıkarken, tetkik ve tedavilerde aksama yaşandı. Hastaneler birkaç ay boyunca hizmet veremez hale geldi.

Enstitünün raporuna göre sağlık kuruluşlarının yüzde 82'si dijital güvenliği en önemli endişelerinden biri olarak görüyor. Tüm dünyada ve Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, çok uluslu sağlık örgütleri, sivil toplum örgütleri, tıbbi cihaz üreticileri siber güvenlik konusunda çalışmalar yürütüyor.

28 Ocak Global Veri Gizliliği Günü'nde sağlık sektöründe giderek önem kazanan siber güvenlik konusuna dikkat çeken Tıbbi görüntüleme ve teşhis alanında dünyanın önde gelen medikal teknoloji şirketlerinden Siemens Healthineers, son teknolojiye sahip güvenli ürünleri, siber güvenlik hizmetleri ve danışmanlık portföyü ile sağlık kurumlarına siber güvenlik risklerine karşı çözüm sunduklarını açıkladı.

SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUNMAYA YARDIMCI OLUYOR

Şirketin siber güvenlik risklerine karşı sundukları çözümlere ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Sunduğumuz ürün, çözüm ve hizmetleri, HIPAA, GDPR, IEC/ISO 80001, KRITIS B3S gibi uluslararası ve yerel normlar, yönergeler ve yönetmeliklere göre gerçekleştiriyor. Siber güvenliğe yönelik faaliyetlerinin hedefinde; bilgi güvenliğine yönelik riskleri ve yaklaşan tehditleri tanımlamak ve çözmek, yeterli güvenlik kontrolleri uygulamak ve bunların etkinliğini izlemek, işin ve müşterilerinin beklentilerini karşılamak için güvenlik yaklaşımını sürekli iyileştirmek ve etkili bir Siber Güvenlik Yönetimi Sistemi (CYSMS) sağlamak bulunuyor" bilgisi paylaşıldı.


Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'sinin en önemli endişesi dijital güvenlik
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Koronavirüs, Araştırma, Siemens, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'sinin en önemli endişesi dijital güvenlik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık kuruluşlarının yüzde 82'sinin en önemli endişesi dijital güvenlik - Son Dakika
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