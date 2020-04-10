Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve... - Son Dakika

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Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve...
6 saat önce
Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.
Sağlık kurumları, eczaneler, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:56 Kaynak: AA
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