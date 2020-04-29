Sağlık kurumlarında, sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığınca, maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan sağlık kurumunda, bir çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde etrafındakilerin "düşük riskli", bu kurallara uyulmadan 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreli temas halinde bulunulmasının ise "yüksek riskli" olduğu belirtildi.

Bakanlık tarafından hazırlanan enfeksiyon kontrol önlemleri kapsamında, Kovid-19 hastalığının seyri ve bilimsel gelişmelere göre sağlık kurumlarında, sosyal ortamlarda alınacak genel personel önlemleri güncellendi.

Buna göre, sağlık kurumlarında çalışma ortamı dışında, dinlenme, çay içme, yemek yeme yerleri gibi sosyal alanların sık sık havalandırılması gerektiği hatırlatıldı.

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurumların havalandırmasının temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasının önemi vurgulandı.

"En az 1 metrelik mesafe korunacak sayıda personel bulunmalı"

Sağlık kurumunda çalışanlar arasında mümkünse en az 1 metre mesafe olmasının sağlanması gerektiği belirtilerek tedbirler şöyle sıralandı:

"- Çalışanlar maske takmalı. Sağlık kurumu personeli hasta baktığı ortamdan çıkarken kişisel koruyucu ekipmanları uygun şekilde çıkararak el hijyeni sağladıktan sonra, tıbbi maske takılı olarak sosyal alanlara geçmeli.

Sosyal ortamlarda, kişiler arası en az 1 metrelik mesafeyi koruyacak sayıda personel bulunmalı ve mutlaka maske takılmasına dikkat edilmeli.

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre, tercihen 2 metre olacak şekilde düzenleme yapılmalı. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı.

Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan ateş, öksürük, nefes darlığı halinde personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli.

El hijyenine dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalı. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalı.

Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. İş yerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalı.

Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalı. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir.

-Sağlık kurumu temizliğinde özellikle kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmeli. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon yapılmalı.

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalı.

Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalı. Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp iş yerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalı.

Sağlık kurumunda Kovid-19 pozitif bir personel varlığı durumunda, Enfeksiyon Hastalıkları Komitesine ve İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine hemen bilgi verilmeli.

Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir sağlık kurumunda, bir çalışanın Kovid-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler 'Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi' algoritmasına göre düşük riskli olarak değerlendirilerek yönetilmeli."

Maske takma kurallarına uyulmadan 1 metreden daha yakın mesafede, 15 dakikadan uzun süreli temas söz konusu ise 'Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi' algoritmasına göre yüksek riskli olarak değerlendirilmeli. Kovid-19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetilmeli ve diğer çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam etmeli."