Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı - Son Dakika

Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı
6 saat önce
Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı Türkiye'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi.
Sağlık malzemeleri İngiltere'ye ulaştı
ANKARA - Türkiye'den gönderilen sağlık malzemeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı mektup İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teslim edildi. Uçak ise teslimatın ardından dönüşe geçti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sağlık malzemelerini ve Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yazdığı mektubu teslim eden uçağımız dönüşe geçti" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:18 Kaynak: İHA
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