Sağlık malzemeleri İtalya'ya ulaştı - Son Dakika

Sağlık malzemeleri İtalya'ya ulaştı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya gönderilen sağlık malzemeleri İtalyan yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İtalya'ya gönderilen sağlık malzemeleri İtalyan yetkililerine teslim edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, " Roma'ya inen uçağımızı İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı, Roma Büyükelçimiz ve Askeri Ataşemiz karşıladı. Uçaktaki sağlık malzemeleri İtalyan yetkililere teslim edildi" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:00 Kaynak: İHA
Son Dakika İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti Türkiye'de koronavirüs kaynaklı en çok vaka ve vefat görülen 10 il belli oldu