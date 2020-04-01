Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı (2) - Son Dakika

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Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı (2)
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, İspanya'nın Madrid kentine iniş yaptı." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:54 Kaynak: AA
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