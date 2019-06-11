Son Dakika Haberleri: Sağlık malzemesi satan iş yerine 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Sağlık malzemesi satan iş yerine 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

ANKARA'da, sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, 118 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık malzemesi satan iş yerine 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
ANKARA'da, sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, 118 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi GERSAN Sanayi Sitesi'nde sağlık alanında teknolojik ürün satışı yapılan iş yerinde, sahte alkol üretimi yapıldığı ve satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 95 litre sahte alkol, 23 litre etil alkol, 10 şişe aroma, gliserin ve renklendirici, farklı markalara ait 205 boş içki şişesi ile 16 alkollü içki şişesi kapağı, 15 boş anason şişesi ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Operasyonda,  B.D, A.D. ve H.D. gözaltına alındı.
Emniyete götürülen 3 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:15 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev kadınlarına devletten iş desteği! 15 bin lira faizsiz kredi veriliyor Ankara'daki dolu yağışında kuşların kanadı kırıldı Meteoroloji'den Ankara için kritik uyarı Mogan Gölü'nden cesedi bulunan 14 yaşındaki Adalet'in cep telefonundan intihar mesajı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:49:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık malzemesi satan iş yerine 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]