Sağlık memuru 3 gündür kayıp - Son Dakika

Silivri 112 Acil servisinde görevli Adem Polat'tan, 10 Nisan 2021 öğle saatlerinde 53 AR 201 plakalı özel aracıyla Silivri'de yola çıktı. Polat'tan daha sonra haber alınamadı. 39 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası genç sağlık personelinin ailesi, hayatından endişe ettiklerini belirterek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. - İSTANBUL

Kahramanmaraş'ta bazı vatandaşlar TOKİ'nin yanlış mesajıyla kısa süreliğine ev sahibi oldu

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