Sağlık Memuruna Şiddet Uygulanması

Türk Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği, Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli memura hasta tarafından şiddet uygulamasını kınadı.

Türk Sağlık-Sen Bilecik İl Temsilciliği, Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli memura hasta tarafından şiddet uygulamasını kınadı.



İl Temsilcisi Hüseyin Altay, Acil Servis önünde yaptığı basın açıklamasında, Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Süleyman Yakar'a, muayene olmak için gelen bir acemi er tarafından şiddet uygulandığını anımsatarak, sağlık çalışanlarının şiddete uğramadığı bir günün kalmadığını savundu.



Devletin verdiği görevle, hizmet veren sağlık çalışanlarının ambulanslarda, aile hekimliklerinde, acillerde ve polikliniklerde şiddete uğradığını belirten Altay, şunları kaydetti:



"Bunlardan bir tanesi Bilecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanmıştır. Sağlık hizmeti sunan bir sağlık memuru arkadaşımıza bir hasta tarafından şiddet uygulanmıştır. Sağlıkta şiddet tırmanmakta ve çalışanların hizmet üretmesine engel olacak bir düzeye gelmektedir. Sağlıkta şiddetin tırmanarak devam etmesinde en büyük neden etkin ve caydırıcı tedbirlerin bir türlü alınmamasıdır. Tutuklu yargılama kağıt üstünde kaldıkça, şiddet uygulayan elini kolunu sallaya sallaya gezdikçe çözüm olmaz. Caydırıcı cezalar gelmedikçe saldırılar durmaz. Devletin ceza sistemi ve bunu uygulayanlara, bunu hissettirmelidir. Sağlık camiasından idarecisinden, sivil toplum örgütlerine kadar bu menfur saldırılar karşısında kenetlenmelidir. Özellikle yönetim şiddet olaylarına karşı ekstra önlemler almalı, bunun yanı sıra hukuki süreçte çalışanların yanında olmalıdır."

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